Азаров считает очень важным заявление Путина о свободной торговле с ЕС

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает очень важным заявление президента России Владимира Путина о том, что необходимо на уровне руководства стран, экспертов проанализировать возможные последствия от присоединения Украины к зоне свободной торговли с Европейским Союзом.

Об этом он написал на своей странице в ходе общения с пользователями сети Facebook.

Азаров отметил, что заявление Путина последовало после того, как руководство Беларуси заявило о том, что не рассматривает подписание Украиной Соглашения с ЕС как серьезный риск для функционирования Таможенного союза.

“После этого последовало заявление Президента Российской Федерации о том, что необходимо на уровне руководства стран, экспертов проанализировать возможные последствия от присоединения Украины к зоне свободной торговли с ЕС для торгово-экономических взаимоотношений со странами Таможенного союза. На мой взгляд, это очень важное заявление Президента Российской Федерации”, - сообщил Азаров.

Как сообщал УНИАН, в последнее время руководство России не раз заявляло, что после вступления в силу соглашения об ассоциации с ЕС в части зоны свободной торговли отменит режим свободной торговли с Украиной, установленный договором о ЗСТ в рамках СНГ.

7 октября в ходе встречи с Николаем Азаровым президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что, решив подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, Украина приняла “суверенное решение” и Беларусь в любом случае найдет формы продолжения сотрудничества с Украиной после подписания документа. “Члены Таможенного союза должны в ближайшее время пройти большой путь поиска форм сотрудничества в новых условиях”, - отметил Лукашенко.

Ранее в комментарии УНИАН премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович заявил, что в Минске пока не видят угроз от возможного вступления в силу режима свободной торговли между Украиной и ЕС.

8 октября Владимир Путин заявил, что Россия предложила Украине провести консультации на правительственном уровне перед принятием решения о присоединении к зоне свободной торговли с ЕС. Ранее такие консультации предложил провести Николай Азаров, однако в формате Украина-Россия-ЕС.

Соглашение об ассоциации и ЗСТ с ЕС Украина планирует подписать на ноябрьском саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе.

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