Янукович учредил День работника налогового и таможенного дела - указ

Президент Украины Виктор Янукович подписал указ, которым учредил профессиональный праздник - День работника налогового и таможенного дела Украины, который будет отмечаться ежегодно 18 марта.

Текст указа размещен на сайте главы государства.

Этим же указом признаются утратившими действие: Указ Президента от 22 июня 1992 года № 353 «О Дне таможенной службы Украины» и Указ Президента от 24 октября 2005 года № 1506 «О Дне работника государственной налоговой службы Украины».