Кабмин обнародует те соглашения Таможенного союза, которые интересны Украине

Премьер-министр Украины Николай Азаров пообещал, что отдельные соглашения Таможенного союза, к которым намерена присоединиться Украина, будут опубликованы для общественности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Азаров заявил, общаясь с пользователями социальной сети Facebook.

«Как только анализ соглашения будет закончен и по тем документам, по которым будет принято позитивное решение, они обязательно будут опубликованы для того, чтобы все промышленники могли с ними ознакомиться», - заверил премьер.

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При этом Азаров напомнил, что сейчас все действующие документы размещены на сайте Евразийской комиссии.

«И те, у кого есть интерес, могут ознакомиться с содержанием этих документов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 9 октября на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Николай Азаров сказал, что считает необходимым составить дорожную карту развития торгово-экономических отношений между Украиной и Россией, а также Таможенным союзом.

При этом он отметил, что вопросы развития сотрудничества будут обсуждаться в ходе заседания Украинско-российского комитета по экономическому сотрудничеству 15 октября в Калуге.

Азаров поручил правительству подготовить для подписания 15 октября двухсторонние украинско-российские документы: соглашение о мерах господдержки возобновления серийного производства самолета Ан-124, по реализации программы по использованию космоса в мирных целях на 2012-2016 годы, а также документы по урегулированию ограничений в двухсторонней торговле и касающиеся сотрудничества в финансовой и инвестиционной сферах.

На заседании 2 октября Кабинет министров Украины одобрил возможность присоединения Украины к первому документу, действующему в рамках Таможенного союза - соглашению по согласованной политике в области технического регулирования санитарных и фитосанитарных мер Евразийского экономического сообщества (от 25 января 2008 года).