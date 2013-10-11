Киевляне задекларировали подарки и наследство за 2012 год на 1 млрд грн - Миндоходов

Жители Киева в рамках декларационной кампании 2013 года задекларировали подарки и наследство, полученные в 2012 году, на общую сумму 916 млн грн., сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

Как отметили в пресс-службе, доход в виде подарка или наследства, согласно нормам Налогового кодекса, подлежит декларированию и облагается налогом по нулевой ставке, если наследство получают наследники первой ступени (дети, родители, братья и сестры) и по ставке 5%, если наследство получают не члены семьи.

«По результатам кампании декларирования от подарков и наследства в бюджет перечислены 27 млн грн налога на доходы физических лиц», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, жители Киева в рамках декларационной кампании, проведенной в Украине с 1 января по 1 мая 2013 года, подали 30 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах и уплатили в бюджет 317,4 млн грн налогов с доходов, полученных в 2012 году.