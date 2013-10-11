Лукашенко: высокие цены в Беларуси – вынужденная мера

Минск. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил обеспокоенность проблемой скупки валюты населением.

Как передает корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом Лукашенко сказал в пятницу на пресс-конференции для российских СМИ в Минске.

«Появляется лишняя копейка - и куда они идут? Идут в обменник, покупают валюту, и хорошо, если в банк еще несут, - складывают у себя. А эту валюту не так просто заработать. И нам ее немало надо, чтобы рассчитаться на нефть и природный газ», - отметил Лукашенко.

По его словам, на покупку нефти Беларусь ежегодно тратит 8 млрд долларов, газа – 3,2 млрд долларов.

«А мы покупаем еще и металл, и уголь. У нас же ресурсов этих нет. А человек еще лишнюю копейку несет в обменник и вытаскивает оттуда валюту», - сказал Лукашенко и подчеркнул, что в Беларуси сложилась непростая ситуация.

«У нас все сидят и ждут: будет ли девальвация или не будет. Я им говорю: если захотите – будет. Если будете бегать по обменным пунктам и скупать валюту в надежде на девальвацию, ну и Господь с вами», - отметил Лукашенко.

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Как утверждает Президент, высокие цены на товары в Беларуси – вынужденная мера. «Да, цены не низкие. А как могут быть ниже цены при открытых границах – с Россией, с Украиной? Конечно, я вынужден выравнивать цены так, чтобы не вывозилась продукция. У нас когда девальвация прошла и разница была в ценах приличная, на приграничье с Россией к обеду прилавки были пустыми. Спекулянты начали все сгребать в магазинах. И ничем ты не удержишь это», - подчеркнул Лукашенко.

Справка УНИАН. В Беларуси инфляция в 2012 году составила 21,8%. В 2013 году инфляцию планируется снизить до 12%, при этом уже в сентябре она составила составила 10%.

В 2011 году потребительские цены увеличились на 108,7%. Резкий скачок инфляции в 2011 году был обусловлен почти трехкратной девальвацией белорусского рубля в условиях сохраняющейся высокой зависимости белорусской экономики от импорта. Только в результате девальвации белорусского рубля в мае 2011 года беларусы, хранившие на тот момент свои сбережения в банках в национальной валюте, потеряли более миллиарда долларов.