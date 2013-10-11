Украина должна сохранить связь с Таможенным союзом - Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что главная задача, которая сегодня стоит перед Украиной и Таможенным союзом, - сохранение уровня торгово-экономических связей.

Об этом премьер заявил, общаясь с пользователями социальной сети Facebook.

«Для нас самая главная задача сейчас - безусловно, сохранить уровень торгово-экономических связей со странами Таможенного союза. Мы должны понимать, что это и рабочие места, и зарплата, и доходы в бюджет», - отметил премьер.

Азаров при этом сообщил, что 14-15 октября посетит Калугу (Россия) с рабочим визитом для встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и проведения заседания межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству.

«В понедельник и вторник предстоит моя рабочая поездка в Россию для встречи с российским руководством и проведения Межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству. Подготовлен достаточно объемный материал, включая проекты соглашений, которые нам предстоит подписать. Таким образом, у нас будет еще одна возможность обсудить все эти вопросы на уровне правительств», - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 9 октября на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Николай Азаров сказал, что считает необходимым составить дорожную карту развития торгово-экономических отношений между Украиной и Россией, а также Таможенным союзом.

При этом он отметил, что вопросы развития сотрудничества будут обсуждаться в ходе заседания Украинско-российского комитета по экономическому сотрудничеству 15 октября в Калуге.

Азаров поручил правительству подготовить для подписания 15 октября двухсторонние украинско-российские документы: соглашение о мерах господдержки возобновления серийного производства самолета Ан-124, по реализации программы по использованию космоса в мирных целях на 2012-2016 годы, а также документы по урегулированию ограничений в двухсторонней торговле и касающиеся сотрудничества в финансовой и инвестиционной сферах.

Читайте также: Азаров считает очень важным заявление Путина о свободной торговле с ЕС