Предприниматели будут продавать валюту по всем поступлениям из-за рубежа

Национальный банк Украины установил требования по обязательной продаже валюты по всем поступлениям из-за рубежа в пользу юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, говорится в постановлении регулятора №381 от 25 сентября, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно постановлению, требование по обязательной продаже 50% валютной выручки распространяется на все поступления из-за границы в пользу юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Ранее требования по обязательной продаже 50% валютной выручки распространялись только на валютную выручку резидентов от продажи товаров по внешнеэкономическим договорам (контрактам).

Постановление зарегистрировано в Министерстве юстиции и вступает в действие с момента официальной публикации.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения инструментов влияния на денежно-кредитный рынок» 16 ноября 2012 года. В соответствии с этим законом, за Нацбанком закрепляется право временно (сроком до 6 месяцев) вводить (с последующей отменой после стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке и уравновешивания платежного баланса Украины) норму относительно обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте, а также право временно изменять сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров.

19 ноября 2012 года НБУ воспользовался предусмотренным законодательством правом и ввел обязательную продажу 50% валюты экспортерами и параллельно с этим уменьшил сроки расчета по внешнеэкономическим контрактам со 180 до 90 дней. Нацбанк также обязал конвертировать в гривню валютные переводы в пользу физических лиц на сумму 150 тыс. грн (в эквиваленте) и более.

17 мая 2013 года Национальный банк Украины своим постановлением продлил на полгода - до 19 ноября - действие требования по обязательной продаже 50% валютной выручки, а также сохранил введенное одновременно с обязательной продажей валютной выручки ограничение сроков расчетов по экспортно-импортным операциям в 90 дней.