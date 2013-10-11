Чистая прибыль одного из крупнейших американских банков Wells Fargo выросла на 18%

Чистая прибыль одной из крупнейших банковских групп США Wells Fargo & Co в январе-сентябре текущего года увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 15,5 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности банка, сообщает Прайм.

Чистая прибыль группы в пересчете на одну обыкновенную акцию составила 2,89 доллара против 2,45 доллара за тот же период 2012 года.

Выручка банка в январе-сентябре снизилась на 2% - до 63,11 миллиарда долларов. Показатель ключевого капитала Tier 1 к концу сентября увеличился до 12,15% с 11,50% годом ранее. Активы кредитной организации выросли на 8% и достигли 1,48 триллиона долларов.

Читайте также: В США стартовал сезон отчетности - эксперт

За третий квартал чистая прибыль увеличилась на 1%, достигнув рекордных 5,31 миллиарда долларов. Прибыль на акцию составила 0,99 доллара против прогнозируемых аналитиками 0,97 доллара и 0,88 доллара годом ранее. Выручку за июль-сентябрь кредитная организация сократила на 3% - примерно до 20,47 миллиарда долларов.