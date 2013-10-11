Крупнейший банк США JPMorgan получил убыток из-за судебных издержек

JPMorgan Chase - крупнейший в США банк по размеру активов – зафиксировал убыток в связи с резким ростом судебных издержек, объем которых за отчетный период составил 7,2 млрд долл.

В то же время без учета судебных издержек прибыль банка составила 1,42 долл. в расчете на одну акцию, в то время как эксперты ожидали показателя на уровне 1,29 долл. на акцию, сообщают Вести Экономика.

Выручка банка сократилась на 5% по сравнению с аналогичным результатом прошлого года и составила 23,9 млрд долл. Результат также оказался хуже прогнозов экспертов, которые ожидали показатель на уровне 24 млрд долл.

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