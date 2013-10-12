Обама не одобряет идею краткосрочного повышения "потолка" госдолга

Президент США Барак Обама не одобряет идею повышения "потолка" госдолга на 6 недель, предложенную республиканцами.

Об этом сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джей Карни. "Это приведет нас туда, откуда мы начали, прямо перед Днем благодарения и сезоном шопинга… Мы не думаем, что это правильный путь, по которому стоит двигаться", — сказал Карни, пишет РИА Новости.

По его словам, очередные бюджетные переговоры в предпраздничный сезон станут проблемой для бизнеса и потребителей.

"Президент считает, что нужно расширить лимит на больший срок, чем этот", — сказал Карни.

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США теоретически грозит дефолт 17 октября, если Обама и республиканцы в конгрессе не договорятся о повышении 16,7-триллионного "потолка" на заимствования.