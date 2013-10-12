Беларусь погасила почти 100 млн долл. долга по кредиту МВФ

Минск. Беларусь осуществила очередное в 2013 году погашение основного долга по кредиту Международного валютного фонда.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве финансов Беларуси.

«11 октября 2013 года Республика Беларусь во исполнение своих обязательств по кредиту стенд-бай МВФ осуществила очередное погашение основного долга в размере 64,7 млн СДР (эквивалентно 99,3 млн долл.)», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, предыдущий платеж в адрес МВФ в размере 83,9 млн долл. Беларусь осуществила 1 октября 2013 года. Всего с начала года выплаты по кредиту МВФ достигли 1 млрд 304 млн долл.

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Напомним, наибольшие выплаты в 2013 году приходятся на апрель, июнь и октябрь – в эти месяцы Беларусь должна выплатить по 175 млн СДР (около 270 млн долл. по текущему курсу). Всего в 2013 году Беларусь должна вернуть МВФ 1,63 млрд долл.

Справка УНИАН. Пять траншей кредита в рамках программы стенд-бай на 3,46 млрд долл. Беларусь получила от МВФ в 2009-2010 годах. Основной пик выплаты долга приходится на 2013-2014 годы, когда стране придется вернуть большую часть займа.