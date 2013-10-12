Украинцы продолжают активно скупать валюту

Чистая покупка (превышение спроса над предложением) наличной валюты населением в сентябре 2013 года составила 678,7 млн долл., что в 5 раз больше показателя за предыдущий месяц в 136,2 млн долл., сообщил Национальный банк Украины на официальном сайте.

Согласно сообщению, покупка наличной валюты населением превышает ее продажу второй месяц подряд – в сентябре и августе, после обратной тенденции в апреле-июле текущего года.

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По информации НБУ, в сентябре объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины составил 3,503 млрд долл. (в эквиваленте), в том числе банки купили у населения валюты на 1,412 млрд долл., продали - на 2,091 млрд долл.

В то же время, по итогам января-сентября текущего года чистая покупка валюты населением составила 941 млн долл. (в эквиваленте),что в 6,7 раза ниже показателя чистой покупки населением валюты за аналогичный период прошлого года в 6,285 млрд долл. (в эквиваленте).

Также сообщается, что банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в сентябре выросли на 611,6 млн долл. и по состоянию на 1 октября 2013 года составили 21,126 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, чистая покупка наличной валюты населением в августе 2013 года составила 136,2 млн долл., в то время как в июле текущего года чистая продажа составила 32,3 млн долл. По итогам января-августа текущего года чистая покупка валюты населением составила 262,3 млн долл. (в эквиваленте), что в 17,1 раза ниже показателя чистой покупки населением валюты за аналогичный период прошлого года в 4,483 млрд долл. (в эквиваленте).