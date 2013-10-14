Ирландия откажется от кредитов Евросоюза и МВФ

Экономика Ирландии уверенно восстанавливается, и страна выйдет из антикризисной программы ЕС и Международного валютного фонда (МВФ) 15 декабря нынешнего года. Точную дату прекращения внешней поддержки впервые назвал в телевизионном обращении к гражданам премьер-министр республики Энда Кенни, передает ИТАР-ТАСС.

Однако "это не будет означать, что наши финансовые проблемы остались в прошлом. Нас ждут непростые времена, еще многое придется сделать, но, наконец-то, эпоха чрезвычайной финансовой помощи будет закончена", - сказал глава кабинета министров.

Кенни подчеркнул, что, "несмотря на сложную международную обстановку, национальная экономика начала расти". "Экспорт достиг исторического максимума и превысил 180 млрд евро. Процентные ставки по государственным облигациям снизились с 15% до менее 4", - привел он конкретные примеры.

По его словам, "репутация государства на международной арене полностью восстановлена". Одновременно премьер пообещал, что к 2015 году бюджет страны станет профицитным, и правительство начнет уменьшать бремя национального долга.

Дублин обратился за финансовой помощью в 2010 г, когда ставки по государственным бумагам подскочили до 14 проц. Однако с тех пор власти разработали и согласовали с европейскими кредиторами меры, позволившие провести реформы и добиться сокращения расходов. Всего за период действия внешней поддержки страна получила 45 млрд евро от ЕС и 22,5 млрд евро от МВФ.

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