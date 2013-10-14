Всемирный банк предупредил США об угрозе экономической катастрофы

Глава Всемирного банка Джим Ен Ким призвал американских законодателей достичь договоренности о повышении "потолка" госдолга в ближайшие дни, чтобы не возникла угроза глобальной экономической катастрофы, сообщает РИА "Новости".

Крайний срок, к которому необходимо достичь законодательно установленного лимита госзаимствований, истекает в четверг, однако политикам в Вашингтоне пока не удалось согласовать меры по выходу из долгового кризиса.

"Чем ближе мы к крайнему сроку, тем хуже будут последствия для развивающегося мира. Из-за бездействия могут повыситься процентные ставки, произойдет спад уровня доверия и замедлится (экономический) рост. Если крайний срок пройдет, то это может быть катастрофическим событием для развивающихся стран, и это, в свою очередь, также нанесет огромный ущерб развитым экономикам", – цитирует телерадиовещательная корпорация Би-би-си заявление главы Всемирного банка.

Президент США Барак Обама обсудил в субботу с лидерами демократического большинства в сенате пути выхода из бюджетного и долгового кризиса. Из-за отказа республиканцев принять бюджет госучреждения частично закрыты с 1 октября, а из-за отсутствия санкции на новые заимствования стране теоретически грозит дефолт уже 17 октября.