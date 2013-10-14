В Китае инфляция достигла максимума за 7 месяцев

Инфляция в Поднебесной в сентябре стала максимальной за последние семь месяцев. Жаркая погода и наводнения подстегнули цены на продукты питания, пишут Вести.ru.

В сентябре индекс потребительских цен составил 3,1% и оказался выше ожиданий аналитиков. Продукты питания подорожали по сравнению с августом на 1,5%. Таким образом, Народный банк Китая имеет ограниченные возможности для стимулирования экономики.

Хотя, надо отметить, что предпринять какие-то меры регулятору стоило бы. Вышедшие в субботу данные по внешней торговле разочаровали экономистов. Торговый баланс в сентябре составил $15,2 млрд, что заметно ниже прогнозов в $27,7 млрд.

Особенно отметим замедление экспорта, который снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,3%.

В сентябре производственная дефляция замедлилась и составила 1,3%. В августе индекс цен производителей снизился на 1,6%. Эксперты прогнозировали снижение цен на 1,4%.

В целом экономика Поднебесной стабилизировалась после спада в девяти из последних десяти кварталов. Власти страны прогнозируют, что экономический рост в III квартале ускорится до 7,8% против 7,5% во II квартале. Однако эксперты полагают, что этот оптимистичный импульс может завершиться уже к концу года.

Напомним, что Пекин ожидает роста ВВП по итогам года на уровне 7,5% - минимальных темпов роста более чем за 20 лет.

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