Когда грянет обвал гривни

В преддверии разрешения основной политической интриги осени – выбор вектора движения в сторону Европы или России – информационное пространство буквально разрывается от страшилок о стремительной и глубокой девальвации гривни. Так, в конце августа почти 100% вероятность валютного кризиса в Украине в ближайшие месяцы напророчили эксперты «Сбербанка России». На эту растиражированную СМИ информацию рынок отреагировал молниеносно: стоимость доллара на межбанке в сентябре достигла максимума с начала года - 8,20 грн/долл.

Эксперты поспешили заверить, что подобные прогнозы являются традиционным сезонным явлением. «Это делают исключительно спекулянты или теневой валютный рынок», - прокомментировал слухи о валютном кризисе президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. По его словам, в последние годы такие «тревожные новости» появляются каждую осень.

Тем не менее, статданные свидетельствуют о пошатнувшемся доверии к национальной валюте. По информации Нацбанка, после утешительной статистики о превышении предложения валюты на наличном рынке четыре месяца подряд (в апреле-июле текущего года) в августе население снова купило валюты больше, чем продало - на 136 млн долл. в эквиваленте. В сентябре регулятор, не выдержав волнений на рынке, после 4-месячного перерыва вышел с интервенциями, потратив на поддержку гривни 583 млн долл. своих резервов.

Ситуация не испугала банкиров. По их мнению, в течение последних нескольких лет спрос населения на иностранную валюту имеет четко выраженную сезонность, увеличиваясь в конце третьего – начале четвертого кварталов. «Причина - сезонный и прогнозируемый рост девальвационных ожиданий населения», - пояснил УНИАН директор по розничному бизнесу банка «Надра» Сергей Козлов.

Уроки истории

Действительно, осенние колебания курса нацвалюты стали привычным явлением для Украины. Межбанковский рынок традиционно демонстрировал в данный период года рост средневзвешенной стоимости валюты, подтягивая и курсы на наличном рынке. После обвала гривни в 2008 году практически в 2 раза, в сентябре 2009 года курс на межбанке достиг пикового показателя - 8,9 грн/долл. Далее тренд «помолодел», и небольшое устойчивое повышение доллара фиксировалось в августе 2010, в мае 2011 и мае 2012 года.

С учетом этих статданных, эксперты предрекали девальвацию в январе-феврале текущего года. «Растущее влияние таких факторов, как необходимость возобновления сотрудничества с МВФ, спрос населения на наличную валюту и предстоящие президентские выборы, может подтолкнуть к принципиальному решению об ослаблении гривни уже в январе-феврале 2013 года», - говорится в аналитическом отчете инвесткомпании Concorde Capital.

Международные эксперты также прогнозировали обесценивание гривни в текущем году: Всемирный банк – до 8,7 грн/долл., Международный валютный фонд - от 8,3 до 8,5 грн/долл., рейтинговое агентство Moody's - девальвацию на уровне 10-15%. К слову, госбюджет на 2013 год сформирован, исходя из среднегодового курса 8,4 грн/долл. С учетом фактического курса по итогам девяти месяцев, скорее всего, на планируемый показатель выйти можно, но при ослаблении гривни в четвертом квартале на 15%.

Пока прогнозы аналитиков оправдались частично. К примеру, «ПриватБанк» оценил девальвацию гривни по отношению к доллару за 9 месяцев 2013 года в 2%, в то время как российский рубль на межбанке за аналогичный период потерял 7,5%. «На фоне других валют развивающихся рынков (Emerging markets) гривня является наиболее стабильной», - отмечается в отчете банка.

Готовность номер раз

Каковы ожидания рынка относительно последствий возможной девальвации? Отечественные банкиры полагают, что умеренная девальвация гривни до 8,3-8,4 грн/долл. не окажет существенного влияния на банковскую систему. «Банковская система в целом способна лучше противостоять курсовым колебаниям, чем 3 года назад», - говорится в отчете Независимой ассоциации банков Украины. Но в то же время, четко прогнозировать возможные потери населения и бизнеса эксперты не решаются, повторяя как мантру - девальвация будет, но незначительная и плавная.

Между тем, с марта 2012 года официальный курс не превышает 7,99 грн/долл. «Национальный банк агрессивно сдерживает курс валют. Вероятнее всего, курс гривни до конца года останется на уровне 8,1-8,3 грн/долл. Более длительные прогнозы делать было бы нецелесообразно», - отметил УНИАН финансовый аналитик компании «Альпари» Александр Михайленко.

Аналитики компании FOREX CLUB предвещают средний курс к концу года на уровне 8,50 грн/долл., и полагают, что для поддержки курса НБУ и далее будет использовать свои резервы наряду с плавной девальвацией.

Новую волну слухов и прогнозов породила информация о проблемах с финансированием дефицита госбюджета США. Руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен в комментарии УНИАН отметил, что события в США не окажут непосредственного влияния на стоимость нацвалюты. «Курс гривни, скорее всего, не изменится кардинально по сравнению с текущим уровнем», - сказал эксперт. Более того, по мнению Вальчишена, финансовая ситуация в США даст украинской власти некоторое время для передышки от летнего роста стоимости внешних займов в долларах, как минимум, до конца текущего года.

Эксперт информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Мария Сальникова на фоне событий в США ожидает повышения девальвационных и инфляционных настроений в обществе. «Украинцы опасаются распространения американского кризиса на отечественную экономику, однако прямого влияния он не окажет, поскольку доля экспорта и импорта между странами незначительная – 3,9% и 6,1%, соответственно», - пояснила она.

Неутомимый страж стабильности

Несмотря на интервенции на валютном рынке в сентябре текущего года, Нацбанку благодаря привлеченным внешним займам удалось сохранить золотовалютные резервы практически на неизменном уровне, после падения 4 месяца подряд. В целом с начала года на 1 октября падение резервов составило 11,8%, или 2,9 млрд долл. Но по информации участников рынка, помимо прямых интервенций регулятор деликатно вмешивается в валютные отношения «через госбанки», которые по мере необходимости удовлетворяют ажиотажный спрос дешевыми долларами.

Помимо интервенций, истощающих резервы, регулятор располагает массой других инструментов для сдерживания валютного курса. В частности, рост спроса на валюту «подавляется» административно - посредством установленного ограничения по сделкам в 150 тыс. грн в сутки. А также сугубо рыночными методами - путем давления на ставки по валютным депозитам через обязательные резервы банков. Последнее решение по повышению уровня резервов принималось регулятором в сентябре, всего в текущем году такие шаги предпринимались трижды, и при необходимости Нацбанк может снова прибегнуть к этому методу.

Неожиданностью стало постановление НБУ от 16 сентября, которым он обязал банки зачислять банковские переводы в иностранной валюте в пределах Украины на счета получателей в гривневом эквиваленте. Кроме этого, в октябре с максимальной вероятностью будет продлен срок действия требования по обязательной продаже валютной выручки, что было представлено в качестве временной меры. Не исключено также введение налога на покупку наличной валюты.

Банкиры констатируют, что искусственная поддержка гривни работает во вред экономике, поскольку методы ее достижения ограничивают ликвидность банков и рост кредитования. Кроме того, такая стабильность идет в разрез с требованиями основных внешних кредиторов Украины. Представляя свои прогнозы развития экономики Украины на ближайшие 3 года, эксперты Всемирного банка напомнили, что одним из важнейших условий обеспечения роста, помимо повышения цен на газ для населения, является введение гибкого валютного курса.

Эксперты пугают, Нацбанк не уступает

Эксперты сходятся во мнении, что девальвация будет, но затрудняются прогнозировать ее скорость и глубину. Текущая осень является наиболее подходящим периодом как с политической точки зрения, так и с экономической, с учетом истощения резервов Нацбанка и проблем с привлечением внешних займов. Даже ярые сторонники евроинтеграции не отрицают, что зона свободной торговли с ЕС ухудшит состояние внешнеторгового баланса страны, и давление на гривню усилится. Тогда процесс искусственного удержания курса может обернуться стремительным обвалом, как это было в 2008 году.

В то же время, небольшое оживление на валютном рынке в сентябре больше похоже на искусственный ажиотаж – демонстрация международным кредиторам, что курс в стране плавающий. Да и Нацбанк не допустит резкого обвала нацвалюты, поскольку цена вопроса - все еще шаткое доверие населения к гривне. Инструментов в арсенале у регулятора предостаточно, а серьезность намерений он демонстрировал не единожды. «С курсом в ближайшей перспективе ничего не случится. Нет таких факторов, которые могут повлиять в ту или иную сторону», - подчеркнул исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины, глава правления «Укргазбанка» Сергей Мамедов.

Но некоторые эксперты предсказывают обратный тренд – укрепление гривни по отношению к доллару. «В случае наступления дефолта в США доллар будет стоить 4 гривни», - прогнозирует Охрименко. Он оценивает вероятность наступления дефолта в США в 4%, в то время как, по его же прогнозу, вероятность дефолта в Украине значительно выше - 52%. Как следствие, обесценивание украинской валюты более реально, чем американской.

Ольга Гордиенко (УНИАН)