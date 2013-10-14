Нацбанк возобновил интервенции на валютном рынке

Объем чистых интервенций Национального банка Украины на валютном рынке в сентябре 2013 года составил 582,5 млн долл. (в эквиваленте), сообщил регулятор на официальном сайте.

Согласно сообщению, регулятор возобновил интервенции на валютном рынке после четырехмесячного перерыва в мае-августе текущего года, при этом продолжает воздерживаться от покупки валюты третий месяц подряд.

По информации НБУ, в сентябре 2013 года объем операций с безналичной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составил 49,108 млрд долл. (с учетом операций Госказначейства), при этом Нацбанк продал 271,4 млн долл., 164,8 млн евро и 95,0 млн австралийских долларов.

В то же время, по итогам января-сентября 2013 года объем чистых интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке составил 1,107 млрд долл., что в 3,3 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года в 3,611 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в августе 2013 года не покупал валюту на межбанковском валютном рынке, а также четвертый месяц подряд не продавал валюту.

В январе-августе 2013 года объем чистых интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке снизился в 4 раза - до 524,36 млн долл. по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года в 2,099 млрд долл.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 октября 2013 года составили 21,639 млрд долл., что на 0,08%, или на 17 млн долл., меньше показателя на 1 сентября (21,656 млрд долл.) С начала года резервы НБУ снизились на 11,84%, или на 2,907 млрд долл.