Глава МВФ: США могут поставить мир на грань рецессии

Упорство демократов и республиканцев в сенате США поставило мир на грань новой рецессии. Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Лагард предупредила американцев о возможных последствиях очередного долгового кризиса в США. «Если такой масштабный сбой и отсутствие определённости будет продолжаться, то это приведёт к появлению крупных финансовых проблем во всём мире. Мы окажемся на грани сползания в рецессию», - заявила Лагард в интервью американскому телеканалу NBC, передает Russia Today.

«Если ваша экономика является самой большой экономикой в мире, вы не можете позволить себе «креативную бухгалтерию», - отметила глава МВФ в разговоре с американским журналистом.

Ситуация в США вызывает обеспокоенность у главы Всемирного банка Джим Ен Кима.

«Всего пять дней отделяет нас от очень опасного момента. Я призываю американских политиков найти компромисс до того, как они подойдут к дедлайну. Отсутствие определённых действий может привести к росту процентных ставок, падению уверенности инвесторов и замедлению роста», - отметил глава финансовой организации.

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«Если дефолт случится, то он станет катастрофой для развивающихся стран. Это, в свою очередь, нанесёт значительный вред экономикам развитых стран», - подчеркнул Джим Ен Ким.