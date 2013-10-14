Moody’s отозвало рейтинги «Укринбанка»

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги «Укринбанка», исходя из собственных деловых соображений, сообщается в пресс-релизе агентства.

Согласно сообщению, агентство отозвало рейтинги банка по долгосрочным депозитам в национальной валюте на уровне «Caa1», долгосрочные рейтинги в иностранной валюте по депозитам на уровне «Caa2», рейтинги финансовой устойчивости банка (BFSR) на уровне "E", рейтинги по национальной шкале (NSR) на уровне "Ba3.ua".

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Moody's также уточнило, что прогноз финансовой устойчивости банка был стабильным, тогда как все другие рейтинги были помещены на пересмотр с возможностью их дальнейшего понижения.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило рейтинги 11 украинских банков до странового уровня «Caa1», кроме того, агентство рассматривало возможность дальнейшего снижения рейтингов 13 банков и одной лизинговой компании вслед за снижением рейтингов Украины до уровня «Caa1» с «B3».

Агентство сообщало о возможном снижении рейтингов таких банков, как «Ощадбанк», «Приватбанк», «Райффайзен банк Аваль», «Укрэксимбанк», «Проминвестбанк», «Сбербанк России» (украинский филиал), «ПУМБ», «Банк Финансы и Кредит», «ОТР банк», «VAB банк», банк «Пивденный», банк «Кредит Днепр», «Укринбанк» и лизинговая компания «Райффайзен лизинг Аваль».