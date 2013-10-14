Киевские таможенники с начала года изъяли контрабанды на 170 млн грн

Сотрудники таможенных органов Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве с начала года изъяли товарно-материальных ценностей, перевозимых через границу Украины с нарушением таможенных правил, на общую сумму 170 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ Миндоходов Киева.

Вместе с тем, в ведомстве не уточнили, какие именно товары были конфискованы как контрабандные, отметив лишь, что случаи провоза контрабанды остаются одним из типичных нарушений таможенных правил.

В целом по стране объем изъятой контрабанды в январе-августе составил 184 млн грн, из которых 41,4 млн грн составил денежный эквивалент конфискованных автомобилей.

Как сообщал УНИАН, необязательными к декларированию при пересечении государственной границы Украины являются неподакцизные товары определенной стоимости, ввозимые на таможенную территорию транзитом или для личного пользования и без последующего использования в коммерческих целях.

В частности, не подлежат декларированию личные вещи, продукты питания для личного потребления, наличные деньги в эквиваленте не более 10 тыс. евро, а также неподакцизные товары определенной предельной стоимости. Суммарная фактурная стоимость товаров, провозимых без декларирования в ручной клади или багаже через пункты пропуска, открытые для воздушного сообщения, не может превышать эквивалент 1 тыс. евро. Для товаров, провозимых через наземные пункты пропуска без декларации, такая стоимость ограничена эквивалентом 500 евро, а вес – 50 кг.

Кроме того, не подлежат декларированию временно ввозимые на таможенную территорию Украины транспортные средства и топливо, находящееся в баках таких транспортных средств.