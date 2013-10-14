Годовая инфляция в странах G20 замедлилась до 3%

Годовая инфляция в странах "большой двадцатки" в августе замедлилась до 3% с 3,2% в июле, свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Прайм.

Наиболее заметно годовая инфляция замедлилась в Турции (до 8% с 8,6% в июле), США (до 1,5% с 2%) и Германии (до 1,6% с 1,9%).

Менее значительно инфляция замедлилась в ЕС (до 1,5% с 1,7% в июле). В Бразилии рост потребительских цен замедлился до 6,1% с 6,3%, в Индии - до 10,7% с 10,8%, Китае - до 2,6% с 2,7%.

Темпы роста потребительских цен в Индонезии, напротив, ускорились до 8,8% против 8,6% в июле, в Японии - до 0,9% с 0,7%.

В России инфляция сохранилась на июльском уровне - 6,5%, как и в ЮАР - 6,4%, Мексике - 3,5%, а также в Италии - 1,2%.