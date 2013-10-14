На закрытии межбанка гривня понизилась к евро

В понедельник, 14 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,1845/8,1865 грн/долл. по сравнению с 8,1840/8,1865 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 11,0980/11,1045 грн/евро с 11,0890/11,0965 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни остались на уровне открытия торгов 0,2535/0,2540 грн/рубль. В России курс доллар-рубль на ТОМ'e понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,2750 (-0.0105).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3545/1,3565.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 11 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,1855/8,1880 грн/долл., по отношению к евро - понизились до 11,1035/11,1105 грн/евро, по отношению к российскому рублю - понизились до 0,2538/0,2543 грн/рубль.