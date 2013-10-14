Банки повышают ставки по депозитам в ожидании ужесточения монетарной политики НБУ

Банки повышают ставки по депозитам в ожидании традиционного ужесточения монетарной политики Национального банка Украины и осеннего роста ставок, сказал в комментарии УНИАН главный экономист финансовых рынков «Креди Агриколь Банка» Александр Печерицын.

«Ликвидность банков по-прежнему остается на высоком уровне, что обеспечивается мягкой монетарной политикой НБУ. Рост ставок на рынке можно назвать корректирующим, т.е. основанным на ожидании банков традиционного ужесточения монетарной политики и роста ставок осенью», - отметил банкир. По его словам, повышение резервных требований по иностранным депозитам связало часть свободных средств в банковской системе, что также скорректировало ставки вверх.

«Аналогичную тенденцию можно будет наблюдать и в октябре, где возможен небольшой плавный рост ставок. В то же время, мы не увидим резкого роста до тех пор, пока НБУ не продемонстрирует рынку, что он решил ужесточить свою денежную политику», - прогнозирует Печерицын. Также эксперт отметил, что в настоящее время на валютном рынке ситуация находится под контролем, больших дисбалансов нет, поэтому можно предположить, что в ближайшее время ужесточения монетарной политики не предвидится.

Как сообщал УНИАН, общий объем остатков банковских депозитов в течение сентября вырос на 12,8 млрд грн, или на 2% (с начала года - на 13% ) - до 641,7 млрд грн.

Средневзвешенная ставка по привлеченным депозитам в национальной валюте за этот период выросла на 0,38 п.п. - до 10,09% (с 9,71% в августе), в иностранной валюте – на 0,14 п.п., до 5,93% (с 5,79%).