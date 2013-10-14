Эксперты разошлись во мнениях относительно влияния событий в США на курс гривни

Опрошенные УНИАН эксперты разошлись во мнениях относительно влияния проблемы с повышением "потолка" госдолга США на курс гривни по отношению к доллару.

«Если согласование бюджета затянется, это будет иметь негативные последствия не только для Штатов, но и для Европы. Падение доллара приведет к росту евро, а значит, снизится доля экспорта – дефицит торгового баланса увеличится», - говорится в отчете компании «Альпари», текстом которого располагает УНИАН. По оценкам экспертов компании, проблемы США будут тормозить экономический рост Евросоюза.

Как прокомментировала эксперт информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Мария Сальникова, на фоне опасений технического дефолта в США в этот период могут повыситься девальвационные и инфляционные настроения в обществе. «Украинцы опасаются распространения американского кризиса на отечественную экономику, однако прямого влияния он не окажет, поскольку доля экспорта и импорта между странами незначительная – 3,9% и 6,1% соответственно», - отмечает эксперт.

«Курс гривни, скорее всего, не изменится кардинально по сравнению с текущим уровнем», - полагает руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен. «Более того, события в США дают украинской власти некоторое время для передышки от летнего роста долгосрочных процентных ставок в долларах США, как минимум до конца следующего года. Чем дольше будет длиться этот кризис в США, тем дольше ФРС будет ждать, перед тем как начать сворачивание своей политики монетарного смягчения в серьезных масштабах», - добавил Вальчишен.

Как сообщал УНИАН, в результате отказа республиканцами в США принять бюджет с 1 октября частично закрыты госучреждения, а из-за отсутствия санкции на новые заимствования стране теоретически грозит дефолт уже 17 октября. Глава Всемирного банка Джим Ен Ким призвал американских законодателей достичь договоренности о повышении "потолка" госдолга в ближайшие дни, чтобы не возникла угроза глобальной экономической катастрофы.

В Украине спрос на валюту на наличном рынке превышает ее предложение второй месяц подряд после обратной тенденции четыре месяца подряд, в апреле-июле текущего года. В сентябре чистая покупка наличной валюты населением составила 678,7 млн долл., что в 5 раз больше показателя за предыдущий месяц в 136,2 млн долл. Национальный банк в сентябре после четырехмесячного перерыва возобновил интервенции на валютном рынке, в сентябре 2013 года объем интервенций составил 582,5 млн долл. (в эквиваленте), сообщил регулятор на официальном сайте.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 октября 2013 года составили 21,639 млрд долл., что на 0,08%, или на 17 млн долл., меньше показателя на 1 сентября (21,656 млрд долл.) С начала года резервы НБУ снизились на 11,84%, или на 2,907 млрд долл.