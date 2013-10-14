Миндоходов предлагает провести бесплатный обмен старых акцизных марок на новые

Министерство доходов и сборов Украины предлагает внести изменения в Положение об изготовлении, хранении и продаже марок акцизного налога для маркировки алкогольных и табачных изделий и определить, что маркировка подакцизных товаров должна проводиться акцизными марками нового образца, а неиспользованные марки старого образца должны быть заменены новыми марками на бесплатной основе. Об этом говорится в проекте постановления правительства разработанного Миндоходов и опубликованного на веб-портале министерства.

Кроме того, уже маркированные, но нереализованные подакцизные товары должны быть дополнительно маркированы марками нового образца.

Количество марок, подлежащих обмену, а также товаров, требующих дополнительной маркировки марками нового образца должно быть определено в ходе инвентаризации, результаты которой подаются продавцу марок. При этом обмен марок, имеющих признаки подделки, проводится по результатам экспертизы, которая также проводится бесплатно, отмечается в проекте постановления.

«На основе актов инвентаризации продавец марок обеспечивает приемку и уничтожение ранее закупленных покупателем марок старого образца для маркировки алкогольных напитков и табачных изделий. Утилизация марок старого образца может быть осуществлена только после их обмена на новые марки», - говорится в документе.

Как отмечается, проект постановления обнародован с целью широкого обсуждения и предполагает согласование с Минфином, Минэкономразвития, Министерством юстиции и Государственной службой Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 сентября введены новые акцизные марки для алкогольных напитков и табачных изделий. Согласно прогнозам Миндоходов, введение новых акцизных марок приведет к подорожанию бутылки алкогольного напитка в среднем на 0,167 грн, а одной пачки сигарет на 0,087 грн. Марки акцизного налога нового образца имеют графический защитный элемент, а также фоновые сетки (для алкоголя — не менее четырех, для сигарет — трех), которые не позволят злоумышленникам подделывать акцизные марки. Цена на новые марки для алкогольных напитков составляет до 0,27 грн за штуку, а для сигарет - до 0,142 грн за штуку. Как ожидается, марки позволят наладить более действенную систему защиты населения от фальсификатов и поддельной подакцизной продукции.