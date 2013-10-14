«Райффайзен Банк Аваль» не подтверждает информацию о продаже банка

«Райффайзен Банк Аваль», входящий в группу крупнейших финучреждений, не подтверждает информацию о намерении акционера продать банк.

Об этом сообщила пресс-служба банка в ответ на запрос УНИАН относительно информации в СМИ о его возможной продаже.

«Банк не может комментировать данные слухи, так как подобные вопросы находятся в ведении акционеров. В то же время наш мажоритарный акционер опровергает данную информацию», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября в прессе появилась информация о возможном увольнении возглавляющего с 2005 года правление банка Владимира Лавренчука и назначении новым главой правления Андрея Степаненко, занимающего должность заместителя председателя правления российского «Райффайзен Банка».

По информации источника в банке, среди причин таких перестановок - намерения материнского банка продать бизнес в Украине российским инвесторам. Позднее пресс-служба банка опровергла данную информацию.

Справка УНИАН. «Райффайзен Банк Аваль» (Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. С 2005 года банк принадлежит к международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ», Австрия (96,41% акций банка).