Янукович считает, что экономические реформы усилили интерес инвесторов к Украине

Президент Виктор Янукович утверждает, что экономические реформы, которые внедряются в последние годы, способствуют усилению интереса инвесторов к Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал сегодня во время встречи с женщинами - Героями Украины.

«Если бы не реформы, мы были бы не привлекательны, неинтересны, и никто бы сюда не пошел с инвестициями. Поэтому доверие - это основа ведения бизнеса. Мы очень много реформ в этом направлении осуществили», - сказал Янукович.

«Они еще до конца не имплементированы, потому что идет торможение со стороны коррупционеров», - отметил Президент.

По словам главы государства, экономические преобразования в стране стали возможны благодаря объединению усилий всех ветвей власти. «Мы почти двадцать лет не имели политической воли объединиться. Исполнительная, законодательная ветви власти, Президент - если не работают как одна цепь - начинать реформы не имеет никакого смысла», - отметил Янукович.

По словам Президента, постепенно происходит детенизация экономики, и сейчас украинская экономика находится на этапе реформирования, который проходило большинство стран мира.

По убеждению главы государства, создание необходимых условий для ведения бизнеса будет способствовать модернизации экономики.

«Новейшие технологии там, где модернизируются предприятия, там, где вкладываются инвестиции. Инвестиции вкладываются там, где созданы для них условия», - сказал Янукович.

Он также отметил, что в последнее время Украина постоянно поднимается в рейтинге конкурентоспособности и легкости ведения бизнеса.