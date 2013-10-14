Бюджетное возмещение НДС векселями является добровольным – Миндоходов

Субъекты предпринимательства, ожидающие бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость, могут на добровольной основе выбирать способ возмещения НДС - денежными средствами или посредством выпуска казначейских векселей, говорится в специальном разъяснении Министерства доходов и сборов Украины текстом которого располагает УНИАН.

При этом возмещение НДС в автоматическом режиме осуществляется денежными средствами, а вексельные расчеты возможны при условии подачи заявки и возмещении сумм в объеме не менее 500 тыс. грн.

«Не могут претендовать на получение казначейских векселей субъекты хозяйствования, против которых возбуждено уголовное преследование по фактам уклонения от уплаты налогов или против которых ведется административное оспаривание», - говорится в разъяснении.

Возмещение НДС казначейскими векселями будет осуществляться в течение 5 дней после утверждения Кабмином предельной суммы возмещения и после формирования реестра плательщиков, желающих получить вексель. «В этой связи Миндоходов призывает плательщиков НДС заранее подать заявления о способе возмещения налога в органы доходов и сборов по месту учета», - говорится в разъяснении.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины по результатам инвентаризации заявленных к возмещению сумм налога на добавленную стоимость, а также с учетом прогнозных показателей сумм налога по налоговым декларациям, обязательным к подаче до 1 ноября 2013 года, прогнозирует возможный объем бюджетных возмещений НДС посредством выпуска фискальных векселей на уровне 12 млрд грн.

Возмещение платежей по НДС казначейскими векселями стало возможным после вступления в силу соответствующих изменений в Налоговый кодекс. Финансовые казначейские векселя имеют срок обращения 5 лет и прибыльность 5% годовых.

По состоянию на 1 августа плательщиками НДС в целом по Украине являлись 244,3 тыс. предприятий и физлиц-предпринимателей. Казначейские векселя, как ожидается, будут простыми и не подлежащими аннулированию.