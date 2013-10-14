Ставки по банковским вкладам снизились до 15,8% в гривне и до 6,47% в валюте

Национальный банк Украины отметил снижение ставок по депозитам в третьем квартале до 15,80% по гривневым и до 6,47% по валютным вкладам физических лиц, говорится в письме регулятора коммерческим банкам от 4 октября №19-012/16274, текстом которого располагает УНИАН.

По информации Нацбанка, средневзвешенная процентная ставка по привлеченным вкладам физических лиц в национальной валюте в третьем квартале 2013 года составила 15,80% годовых, что на 0,71 п.п. ниже, чем во втором квартале текущего года. По вкладам физлиц в иностранной валюте ставка составила 6,47% годовых, что на 0,17 п.п. ниже показателя предыдущего квартала.

Как сообщал УНИАН, средневзвешенная процентная ставка по привлеченным вкладам физических лиц в национальной и иностранной валютах во втором квартале 2013 года составила 16,51% и 6,64% годовых соответственно.

При этом после снижения средневзвешенной ставки по депозитам юридических и физических лиц в июле до 9,31% в нацвалюте и до 5,38% в иностранной валюте, в августе и сентябре ставки демонстрировали рост. В сентябре средневзвешенная ставка по привлеченным депозитам в нацвалюте выросла на 0,38 п.п. - до 10,09% (с 9,71% в августе), в иностранной валюте – на 0,14 п.п., до 5,93% (с 5,79%).