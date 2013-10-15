Китайский юань обновил рекорд к доллару

Китайский юань побил очередной рекорд роста и побил максимум с июля 2005 г. Именно тогда правительство начало проводить реформирование ценообразования своей валюты, сообщают Вести.ru.

Привязка к доллару была отменена, и с тех пор юань привязан к корзине валют.

По итогам понедельника курс июня к доллару составил 6,1406.

Крепкий юань является важным оружием политиков Поднебесной, так как они пытаются отучить свою экономику от экспорта и сфокусировать ее на внутреннее потребление.

Однако экспортеры оказывают на властей давление, ведь их продукция становится все менее конкурентной, к тому же внешний спрос и так сейчас остается достаточно слабым.

Последняя макроэкономическая статистика показала неожиданное замедление экспорта, что ставит под сомнение восстановление экономики страны, которая замедлялась в течение 9 из 10 последних кварталов.

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