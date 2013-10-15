Еврогруппа рассмотрит вопрос выхода Ирландии из программы финпомощи

Еврогруппа на своей следующей встрече в ноябре рассмотрит вопрос завершения программы внешней финансовой помощи от ЕС и МВФ для Ирландии, возможно, решив оказать дополнительную поддержку, свидетельствуют слова главы Еврогруппы Йеруна Дейссельблума, передает РИА "Новости".

"Различные варианты будут обсуждаться <...> мы вернемся к вопросу в ноябре. Возможно, будет принято решение", - сказал он на пресс-конференции по итогам Еврогруппы.

Ранее в понедельник вице-президент ЕК Олли Рен заявил, что у Ирландии есть все шансы успешно выйти из программы финпомощи, что означает, что страна перейдет к самостоятельному фондированию нужд бюджета, без кредитов ЕС и МВФ. На рынке ходят разговоры о том, что стране потребуется дополнительная поддержка для мягкого возврата на рынок.

Член совета управляющих ЕЦБ Йорг Асмуссен также в понедельник сказал, что Ирландия может выйти из программы помощи до конца года.

Как сообщал ранее УНИАН, власти Ирландии заявили, что страна станет первым государством еврозоны из числа затронутых финансовым кризисом, которое выйдет из международной программы кредитования Международным валютным фондом и Европейским Союзом.

Это должно произойти в декабре текущего года, заявил премьер-министр Ирландии Энда Кенни 13 октября.

Ирландия будет отныне занимать на международных финансовых рынках, а не полагаться на 85 млрд евро, выделенных стране ЕС и МВФ.

Ирландия запросила помощь в конце 2010 года, после того как экономика страны вступила в стадию рецессии.