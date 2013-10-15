Британский HSBC понизил прогноз роста ВВП развивающихся стран

Британский банк HSBC понизил прогноз роста ВВП развивающихся стран на 2013 и на 2014 гг. Об этом говорится в исследовании финансовой организации HSBC Global Research, пишут "Вести.ru".

Так, прогноз роста экономики развивающихся стран в текущем году был изменен до 4,5% с ожидаемых в июне 4,6%, а в 2014 г. - до 4,9 с 5,2%.

По мнению аналитиков банка, политика количественного смягчения, проводимая центробанками развитых стран, привела к тому, что некоторые развивающиеся рынки обнаружили у себя проблемы с платежным балансом.

"В то время как страны Запада снижали долю заемных средств, хотя печатные станки продолжали активно работать, развивающиеся рынки в итоге продолжили привлечение капитала, иногда не по собственной воле. Большая часть стран, столкнувшихся с ухудшением платежного баланса за последние пять лет, - это развивающиеся рынки, в частности, некоторые азиатские страны", - говорится в исследовании.

Такие государства, как "Индия, Бразилия, Индонезия, Турция и Южная Африка, ощутили существенное ослабление состояния текущих счетов, в некоторых случаях это явилось результатом ухудшения внутренних экономических условий", отмечают аналитики HSBC.

По мнению экспертов банка, основные изменения в области денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы будут скорее происходить на развивающихся рынках и носить оборонительный характер.

"Действительно, попытка дать старт росту глобальной экономики с помощью денежного станка теперь, похоже, показывает свою обратную сторону: монетарное стимулирование, очевидно, помогло развитым странам избежать глубокой депрессии, но диспропорции, которые привели к глобальному финансовому кризису некоторое время назад, до сих пор получают подпитку. Жажда быстрого роста любой ценой может сослужить плохую службу", - говорится в исследовании.