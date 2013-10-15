Португалия отказывается от международной финансовой помощи

Португалия намерена вернуться к экономическому росту и двигаться к самостоятельному решению финансовых проблем, чтобы не обращаться за международной помощью, пишет Газета.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

Восстановление экономики позволяет португальскому правительству в ближайшие месяцы обратиться за займами к инвесторам на финансовом рынке, заявила министр финансов Мария Альбукерке. Португальское правительство полностью финансируется на этот год, и Минфин рассчитывает, что чистая потребность в финансировании на следующий год составит €10 млрд.

Европейские страны, которые получили помощь от Международного валютного фонда, Европейского союза и Европейского центрального банка подводят итоги, ключевым показателем которых стало восстановление достаточно твердой финансовой основы для выхода из программы спасения. Ирландия стала первой страной, которая планирует восстановить свою финансовую независимость в конце этого года. Португалия станет следующим государством в 2014 году.