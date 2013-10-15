Миндоходов выявило нарушений таможенных правил на сумму около 430 млн грн

Таможенные службы Министерства доходов и сборов Украины зафиксировали в январе-сентябре 2013 года более 18 тыс. нарушений таможенных правил на сумму свыше 428,8 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, Миндоходов за 9 месяцев т.г. зафиксировало более 10 тыс. случаев незаконного перемещения товаров через украинскую границу на общую сумму около 266 млн грн.

По данным Миндоходов, с начала года чаще всего через границу пытались незаконно переместить продовольственные товары - 4,6 тыс. случаев на общую сумму почти 26 млн грн. Также в январе-сентябре т.г. было зафиксировано 4,4 тыс. случаев нарушений с промышленными товарами на сумму около 154,6 млн грн.

Кроме того, за 9 месяцев т.г. Миндоходов предотвратило 482 случая незаконного перемещения валюты на сумму 51,7 млн грн, а также 441 нарушение с транспортными средствами на сумму более 34,2 млн грн.

Как сообщал УНИАН, сотрудники Миндоходов в январе-июле 2013 года выявили нарушений таможенного законодательства на сумму 428,8 млн грн.

Справка УНИАН. В марте 2013 года Президент Украины Виктор Янукович утвердил положение о Миндоходов, определив, что Министерство доходов и сборов Украины является правопреемником Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины.

Президент установил, что в составе Министерства доходов и сборов Украины и его территориальных органов образуются и действуют подразделения налоговой милиции.