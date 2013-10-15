«Укрэксимбанк» за 9 месяцев нарастил прибыль в 2 раза

Государственный «Укрэксимбанк» в январе-сентябре 2013 года, по сравнению аналогичным периодом 2012 года, увеличил прибыль в 2 раза - до 139,271 млн грн, сообщил банк на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, с начала текущего года активы банка выросли на 3,61% - до 91,098 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов снизились на 1,95% - до 39,632 млрд грн, обязательства банка выросли на 4,31% - до 73,095 млрд грн, средства клиентов снизились на 3,85% - до 43,114 млрд грн, собственный капитал вырос на 0,86% - до 18,003 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 16,447 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Укрэксимбанк» в первом полугодии 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, увеличил прибыль в 2 раза - до 87,240 млн грн.

«Укрэксимбанк» в 2012 году увеличил прибыль по сравнению с 2011 годом на 81,3% - до 159,73 млн грн.

«Укрэксимбанк» (Государственный экспортно-импортный банк Украины) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. Банк на 100% находится в собственности государства.