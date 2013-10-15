Объем Фонда гарантирования вкладов физлиц в сентябре вырос на 0,4%

Объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц в сентябре 2013 года по сравнению с августом вырос на 0,43%, или 27 млн грн, - до 6,367 млрд грн, сообщил фонд на официальном сайте.

По информации фонда, с начала года объем его ресурсов вырос на 4,51%, или 275 млн грн, и на 1 октября участниками фонда являлись 179 банков.

Как сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц в августе 2013 года по сравнению с июлем вырос на 0,65%, или 41 млн грн.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.