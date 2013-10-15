Дефицит внешней торговли товарами Украины снизился в 1,4 раза

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился в 1,4 раза - до 7,397 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики.

По информации Госстата, в январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года экспорт товаров из Украины снизился на 9,1% - до 41,128 млрд долл., импорт сократился на 12,4% - до 48,524 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-августе 2013 года составил 0,85 (в январе-августе 2012 года – 0,82).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 215 стран мира.

По данным Госстата, в январе-августе 2013 года дефицит внешней торговли товарами с самым крупным торговым партнером Украины - Россией - снизился в 1,9 раза - до 3,421 млрд долл. против также дефицита в январе-июле 2012 года в 6,405 млрд долл.

По итогам января-августа 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт природного газа снизился на 39,5% - до 6,330 млрд долл., импорт сырой нефти (включая газовый конденсат) - на 81,4%, до 181,948 млн долл., импорт каменного угля - на 38,3%, до 1,263 млрд долл.

В январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Украина сократила экспорт черных металлов на 11% - до 9,615 млрд долл., экспорт изделий из черных металлов - на 5,4%, до 1,831 млрд долл.

Импорт машин, оборудования и механизмов, а также электротехнического оборудования в январе-августе 2013 года против января-августа 2012 года снизился на 4,7% - до 8,183 млрд долл., экспорт - на 0,6%, до 4,480 млрд долл.

Украина в январе-августе 2013 года против аналогичного периода прошлого года сократила экспорт наземных транспортных средств, самолетов и кораблей на 40,9% - до 2,395 млрд долл., импорт - на 22,1%, до 4,244 млрд долл.

Экспорт зерновых в январе-августе 2013 года против января-августа 2012 года снизился на 15,6% - до 3,272 млрд долл., в целом экспорт продуктов растительного происхождения снизился на 8,7% - до 4,638 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился в 1,5 раза - до 5,812 млрд долл. Экспорт товаров из Украины снизился на 8,9% - до 35,927 млрд долл., импорт сократился на 13,2% - до 41,739 млрд долл, коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-июле 2013 года составил 0,86 (в январе-июле 2012 года – 0,82).

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против также дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году. По итогам 2012 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 15,848 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 6,821 млрд долл. против 14,214 млрд долл. и 7,557 млрд долл. соответственно в 2011 году.