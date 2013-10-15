В Миндоходов довольны переходом администрирования единого соцвзноса

Объем единого социального взноса на общеобязательное государственное страхование, уплаченного налогоплательщиками с начала октября, составил 5 млрд грн, и динамика платежей соответствует плановым показателям, что свидетельствует о гладком переходе процессов администрирования единого соцвзноса с 1 октября текущего года от органов Пенсионного фонда к органам Министерства доходов и сборов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции в Киеве сообщил директор Департамента доходов и сборов с физических лиц Миндоходов Вячеслав Бусарев.

«Первые 5 млрд грн по отчетному периоду мы уже получили... Это за 15 дней октября. Мы благодарим плательщиков за дисциплинированность. Бюджет этого месяца (по поступлениям ЕСВ - УНИАН) будет выполнен», - сказал Бусарев, уточнив, что крайняя дата подачи деклараций по ЕСВ в октябре – 21 октября.

Кроме того, Бусарев заверил, что план поступлений по ЕСВ по итогам года также будет выполнен. «И по итогам года - 197 млрд по единому взносу - также будет выполнен», - сказал он.

Бусарев уточнил, что на сегодняшний день каких-либо сложностей с администрированием ЕСВ не возникало, а реестры плательщиков взноса, сформированные в органах Пенсионного фонда, полностью совпадают с аналогичными реестрами плательщиков Министерства доходов и сборов.

«В Украине порядка 3,9 млн плательщиков единого взноса. Мы создали максимум комфортных условий для них и готовы к принятию деклараций в любой форме – электронной и бумажной. Мы предлагаем всем, кто не перешел на электронную отчетность, воспользоваться такой возможностью», - отметил Бусарев.

Как сообщал УНИАН, администрирование единого социального взноса с 1 октября возложено на органы Министерства доходов и сборов Украины, как того требуют положения вступившего в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с проведением административной реформы».