Миндоходов рассчитывает компенсировать снижение ставок единого соцвзноса за счет других поступлений

Министерство доходов и сборов рассчитывает компенсировать возможное снижение поступлений по единому социальному взносу на общеобязательное государственное социальное страхование, в случае снижения ставок ЕСВ, за счет роста платежей по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль с одновременным ростом платежей по налогу с доходов граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил директор Департамента доходов и сборов с физических лиц Миндоходов Вячеслав Бусарев.

«Мы ведем работу по всем направлениям, что может быть компенсатором в случае снижения ставки. Все это планируем обозначить в комплексе законопроектов, которые будут разрабатываться с другими министерствами и бизнесом – это и НДС, и налог на прибыль, - сказал Бусарев. – Плательщиков ЕСВ может быть больше - за счет добровольного страхования и дисциплины граждан, которые могут декларировать разные виды доходов (всего порядка 179 позиций - УНИАН), включая зарплаты из-за рубежа».

При этом Бусарев не уточнил, как именно может быть снижена ставка ЕСВ. «Какой может быть ставка – мы прорабатываем этот вопрос из расчета, что проект бюджета Пенсионного фонда на 2014 год составляет 240 млрд грн. Но это проектная цифра. Примерная ставка в 15% - это очень рискованная ставка. Поэтому обсуждается ставка в 18%. Но она может быть и 30%», - сказал Бусарев, подчеркнув, что итоговый показатель будет «где-то посередине».

Вместе с тем, отвечая на уточняющий вопрос о том, повлечет ли ожидание роста налоговых отчислений увеличение количества проверок, Бусарев подчеркнул: «Мы рассчитываем на повышение культуры плательщиков. Что касается контроля, мы наоборот говорим о снижении количества проверок и о переходе на электронные проверки. Мы создаем все информационные инструменты для удобства плательщиков».

Как сообщал УНИАН, в начале 2013 года в интервью изданию «Бизнес» первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов заявлял, что правительство планирует в феврале-марте внести в Верховную Раду законопроекты о снижении ставки единого социального взноса (ЕСВ) до 15% и расширении шкалы прогрессивного налога на доходы физических лиц со снижением минимальной ставки до 10%. В то же время руководство Пенсионного фонда настаивало на выстраивании системы компенсации недополученных доходов, прежде чем произойдет снижение ставок ЕСВ. По мнению руководства ПФУ, такими компенсаторами могут быть реальная легализация заработных плат и существенное увеличение количества новых рабочих мест.

В свою очередь Миндоходов рассматривало в перечне компенсаторных мер введение обязательного всеобщего декларирования доходов, законопроект о котором, как ожидается, может быть подан на рассмотрение парламента до конца года.