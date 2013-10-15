Украина может отложить снижение ставок НДС и налога на прибыль

Украина может отложить снижение ставок налога на добавленную стоимость с 1 января 2014 года до 17% с нынешних 20% и налога на прибыль до 16% с нынешних 19%, как того требуют положения Налогового кодекса, из-за нестабильности экономической ситуации в стране и в рамках следования рекомендациям Международного валютного фонда, также не поддержавшего планов по снижению ставок налога на добавленную стоимость.

Это подтвердил в интервью агентству Reuters министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

"Сейчас мы находимся в дискуссии по этому вопросу. Если оставить так, как есть (снижение ставок - УНИАН), то снижение поступлений по этим статьям неизбежно... порядка 25 млрд грн (3,1 млрд долл.)", - сказал министр. По его словам, доход с этих налогов обычно составляет около двух третей от общего дохода государственного бюджета Украины, то есть ожидаемый убыток эквивалентен примерно 7% от общего объема доходов бюджета в текущем году.

Вместе с тем, Клименко подчеркнул, что этот вопрос прорабатывается не только на уровне правительства, но и при непосредственном участии бизнеса, а также с привлечением экспертов МВФ. Министр также указал, что правительство работает над поиском дополнительных источников поступлений в бюджет. В частности, он ожидает, что закон о трансфертном ценообразовании, начавший действовать в прошлом месяце и направленный против компаний, которые скрывают часть прибыли с помощью зарубежных подразделений, даст бюджету дополнительные 20 млрд грн. Клименко также отметил, что запрет расчетов наличными свыше 150 тыс. грн позволит более тщательно контролировать собственность и автомобильный рынок, где раньше люди часто занижали стоимость сделок для уменьшения налога. Теперь платежи могут осуществляться только через банковский счет.

"Вывод экономики из тени – это тот путь, который мы собираемся пройти вместе", - сказал Клименко.

Как сообщал УНИАН, снижение ставок налогов предусмотрено Налоговым кодексом Украины, принятым в 2010 году и вступившим в силу в 2011 году.