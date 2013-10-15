Банки за 10 месяцев привлекли 60 млрд грн депозитов

Банковская система за 10 месяцев привлекла 60 млрд грн депозитов, в том числе 55 млрд - в национальной валюте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый замглавы Национального банка Украины Борис Приходько в ходе круглого стола в Киеве.

«За 10 месяцев банки привлекли 60 млрд грн депозитов, из них 55 млрд - в национальной валюте и 5 - в иностранной», - сказал представитель Нацбанка. По его словам, депозиты стали более долгосрочными, их срок в основном превышает 6 месяцев, а также – более дешевыми для банков. «С начала года ставка по депозитам на 3 месяца упала на 4,75%, на 6 месяцев - на 3%, на долгосрочные - на 1,92%. Банковская система достаточно ликвидная, и у нее есть все возможности кредитования экономики», - добавил чиновник.

Как сообщал УНИАН, в сентябре корсчета банков выросли на 6,8% (с начала года - на 15,9%) - до 28,6 млрд грн. Общий объем остатков банковских депозитов за этот период вырос на 12,8 млрд грн, или на 2,0% (с начала года - на 13,0% ) - до 641,7 млрд грн. Общий объем остатков по кредитам - на 13,4 млрд грн, или на 1,6% (с начала года - на 6,1%) - до 859,1 млрд грн.

В то же время, средневзвешенная ставка по кредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам в национальной валюте, также выросла - на 0,2 п.п., до 15,21% (с 15,02% в августе), по кредитам в иностранной валюте – снизилась на 0,08 п.п., до 9,66% (с 9,74%). Средневзвешенная ставка по привлеченным депозитам в национальной валюте за месяц выросла на 0,38 п.п. - до 10,09% (с 9,71% в августе), в иностранной валюте – на 0,14 п.п., до 5,93% (с 5,79%).