В прошлом году Польша выделила Украине почти 13 млн долларов

Варшава. Польская власть в прошлом году в рамках двустороннего сотрудничества выделила на реализацию проектов, направленных на демократическое развитие Украины, почти 13 млн долларов, большую часть из которых поглотили стипендиальные программы для украинских студентов.

Об этом свидетельствует отчет Министерства иностранных дел Польши о польской заграничной помощи в прошлом году.

Согласно документу, Украина стала вторым наибольшим получателем средств среди государств "Восточного партнерства" после Беларуси, которая получила на проекты почти 17 млн долларов.

На помощь всем включенным в "Восточное партнерство" государствам - также Армении, Азербайджану, Грузии и Молдове - польская власть выделила 35,5 млн долларов.

В Министерстве иностранных дел Польши агентству не смогли предоставить точные данные о размере помощи Украине в рамках двустороннего сотрудничества в 2011 году, отметив, что в прошлом году польский МИД впервые собрал полные данные о финансировании всех проектов польской властью в рамках заграничной помощи.

Ранее министерство имело данные лишь о проектах, которые финансировались из его бюджета, и в 2011 году размер помощи для Украины - без стипендий и проектов других министерств - составлял 3,8 млн долларов.

В соответствии с отчетом министерства, Польша в прошлом году на всю заграничную помощь выделила почти 460 млн долларов, что на 15% больше, чем годом ранее.

Из этой суммы 25%, или 115 млн долларов, было выделено в рамках двустороннего сотрудничества, а остальные - в рамках многостороннего, которые выделялись при посредничестве международных организаций, в частности, через Еврокомиссию и фонды ООН.