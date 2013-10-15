Медведев предлагает проанализировать последствия свободной торговли Украины и ЕС

Калуга. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предлагает проанализировать последствия подписания соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и влияния этого документа на двустороннюю торговлю Украины и России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Медведев сказал перед началом 10-го заседания комитета по экономическому сотрудничеству украинско-российской межгосударственной комиссии.

«Из песни слов не выкинешь. Мы на этапе ответственных перемен в двустороннем взаимодействии — Россия вместе с партнерами — Беларусью и Казахстаном — развивают таможенное сотрудничество, Украина является наблюдателем, и в тоже время участвует в других экономических структурах», - сказал Медведев.

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По его словам, в ближайшее время торгово-экономическая политика Украины в практическом плане будет больше сообразовываться с политикой Европейского Союза.

Это, безусловно, суверенный выбор Украины, но нам нужно проанализировать все те последствия, которые создаст соответствующее решение, документ, который будет подписан применительно к нашему двустороннему сотрудничеству», - подчеркнул Медведев. Он убежден, что нужно подумать над тем, чтобы не было создано дополнительных сложностей, не были увеличены риски работы на рынках двух стран. «Я имею в виду риски вытеснения товаров на рынок таможенной тройки, риски реэкспорта, риски демпинга в результате обнуления таможенных пошлин на целый ряд европейских товаров», - сказал Медведев. Он заверил, что в этом вопросе нет никакой политики, но стороны обязаны обсудить этот вопрос и предложить свои варианты развития всего комплекса двусторонних торговых отношений для того, чтобы предотвратить возможные проблемы. Медведев уверен, что страны имеют большие возможности и большие вызовы, которые стоят перед двусторонними отношениями. По его мнению, при решении этих вопросов надо руководствоваться, в первую очередь, долгосрочными интересами Украины и России.

Как сообщал УНИАН, на десятом заседании украинско-российского межправительственного комитета по вопросам экономического сотрудничества в Калуге 15 октября под председательством глав правительств Украины и России планируется подписать "Дорожную карту по инвестиционному, финансовому и отраслевому сотрудничеству", рассмотреть вопрос создания Зернового пула и инвестирования перспективных совместных промышленных и инфраструктурных проектов.