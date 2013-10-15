Азаров: Украина пока не готова высказать мнение об отдельных соглашениях ТС

Калуга. Премьер-министр Украина Николай Азаров призвал Российскую Федерацию максимально использовать возможности, которые созданы в рамках зоны свободной торговли СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Азаров заявил во время 10-го заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской Межгосударственной комиссии в Калуге (Россия).

«Мы много говорили с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым – УНИАН): а что будет, если мы подпишем Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Будут риски, будут плюсы и минусы, но и те задачи, которые сейчас мы ставим, ничего не имеют общего с этим Соглашением… Наша задача – сотрудничество и кооперация. Еще раз подчеркиваю, что за эти три года мы сумели создать зону свободной торговли СНГ, которую 20 лет не могли создать», - сказал премьер.

Он отметил, что Россия, Беларусь и Казахстан продвинулись в рамках экономической интеграции после создания Таможенного союза.

Азаров напомнил, что Украина пока не готова высказать конкретное мнение относительно отдельных соглашений Таможенного союза.

«Но давайте использовать возможности, которые созданы в рамках зоны свободной торговли с СНГ», - подчеркнул Азаров.

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Как сообщал УНИАН, Договор о создании зоны свободной торговли СНГ был подписан главами правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге.

Не подписали договор Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

30 июля 2012 года Верховная Рада ратифицировала Договор о ЗСТ в рамках СНГ. Украина стала третьей, после России и Беларуси, страной, которая ратифицировала документ.

9 августа Президент Виктор Янукович подписал Закон «О ратификации Договора о зоне свободной торговли».