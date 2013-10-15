На закрытии межбанка котировки гривни к доллару понизились

Во вторник, 15 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,1885/8,1905 грн/долл. по сравнению с 8,1875/8,1900 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 11,0490/11,0560 грн/евро с 11,0895/11,0970 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни остались на том же уровне - 0,2537/0,2542 грн/рубль. В России курс доллар-рубль скорректировался, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,2600 (+0,0100).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3559/1,3561, а к 15:00 упали до 1,3495/1,3497.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 14 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,1845/8,1865 грн/долл., по отношению к евро - понизились до 11,0980/11,1045 грн/евро, по отношению к российскому рублю - понизились до 0,2535/0,2540 грн/рубль.