Предложение валюты на рынке вырастет в два раза, прогнозируют в Нацбанке

Продажа валюты на межбанковском рынке в результате последних нововведений Национального банка Украины по обязательной продаже валюты вырастет примерно в два раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый замглавы Национального банка Украины Борис Приходько в ходе круглого стола в Киеве.

По словам чиновника, Нацбанк отмечает хороший экономический эффект в результате введения обязательной продажи 50% валюты экспортерами в ноябре прошлого года, и ожидает такого же эффекта в результате последних нововведений. «Ежедневные остатки на корсчетах на межбанке составляют 600-800 млн долл., из них 250-400 млн – это валютная выручка», - сказал Приходько.

На вопрос корреспондента, можно ли в результате последних нововведений Нацбанка по обязательной продаже валютной выручки ожидать увеличения продажи валюты вдвое, представитель Нацбанка ответил: «Да, примерно вдвое».

Как сообщал УНИАН, 14 октября текущего года Национальный банк Украины установил требования по обязательной продаже валюты по всем поступлениям из-за рубежа на счета юрлиц и предпринимателей, в то время как ранее действие этой нормы касалось только валютной выручки резидентов по внешнеэкономическим договорам.

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения инструментов влияния на денежно-кредитный рынок» 16 ноября 2012 года. В соответствии с этим законом, за Нацбанком закрепляется право временно (сроком до 6 месяцев) вводить (с последующей отменой после стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке и уравновешивания платежного баланса Украины) норму относительно обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте, а также право временно изменять сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров.

19 ноября 2012 года НБУ воспользовался предусмотренным законодательством правом и ввел обязательную продажу 50% валюты экспортерами и параллельно с этим уменьшил сроки расчета по внешнеэкономическим контрактам со 180 до 90 дней. Нацбанк также обязал конвертировать в гривню валютные переводы в пользу физических лиц на сумму 150 тыс. грн (в эквиваленте) и более. В результате введения этих ограничений уже в декабре прошлого года спрос на валюту снизился в 5 раз на межбанковском валютном рынке и в 7 раз — на наличном рынке.

17 мая 2013 года Национальный банк Украины своим постановлением продлил на полгода - до 19 ноября - действие требования по обязательной продаже 50% валютной выручки, а также сохранил введенное одновременно с обязательной продажей валютной выручки ограничение сроков расчетов по экспортно-импортным операциям в 90 дней.