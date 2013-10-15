ОЭСР объявила об отмене банковской тайны в Швейцарии

Швейцария стала 58-й страной, подписавшей Конвенцию о взаимном административном содействии по налоговым вопросам. Об этом сообщается в пресс-релизе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), передает lenta.ru.

По мнению куратора налоговых вопросов ОЭСР Паскаля Сен-Амана, этот шаг ознаменовал конец банковской тайны в Швейцарии. По его словам, которые приводит Agence France-Presse, включение Швейцарии в Конвенцию сыграет большую роль в борьбе с налоговыми уклонистами. Следующим шагом Берна, как надеются в ОЭСР, станет подписание соглашения об автоматическом обмене данными вкладчиков.

Подписанная Берном конвенция предполагает все формы взаимного содействия по налоговым вопросам: предоставление информации как по предварительному, так и по срочному запросу, исчерпывающее сотрудничество в части налоговых проверок при полном соблюдении прав налогоплательщиков. Решение об окончательном присоединении страны к конвенции будет принято по итогам голосования в парламенте.

Швейцария в последнее время находилась под давлением Евросоюза из-за нежелания отменять банковскую тайну. В январе этого года еврокомиссар по налогам Альгирдас Семета заявил, что у Берна есть полгода на то, чтобы привести свои законы в соответствие с налоговой системой ЕС, иначе другие страны могут ввести в отношении Швейцарии санкции. Берн согласился изменить часть налоговых законов, переговоры еще по нескольким нормативам продолжаются.