Рейтинговое агентство Fitch отправило кредитный рейтинг США на пересмотр с негативным прогнозом. Соответствующий пресс-релиз опубликован 15 октября на официальном сайте агентства, передает lenta.ru.

Вероятное понижение рейтинга США, который сейчас имеет максимальное значение «AAA», аналитики агентства напрямую связали с возможным дефолтом, который грозит Вашингтону в случае, если потолок госдолга не будет повышен до 17 октября. «Хотя мы продолжаем верить, что потолок вскоре будет повышен, политические распри увеличивают риск дефолта Соединенных Штатов», — отмечают в Fitch.

В настоящее время государственный долг США установлен на уровне 16,7 триллиона долларов. В случае, если эта планка не будет законодательно повышена, 17 октября Вашингтон окажется не в состоянии оплачивать внешние займы и будет вынужден объявить технический дефолт.

Представители Демократической и Республиканской партий на протяжении нескольких недель не могут договориться о повышении лимита госдолга, отстаивая свои интересы: находящиеся в оппозиции республиканцы требуют снижения социальных трат, в то время как демократы поддерживают требующие значительных отчислений реформы президента Барака Обамы.

До сих пор агентство Fitch ни разу в истории не понижало кредитный рейтинг США с максимального значения. В 2011 году на такой шаг пошло другое крупнейшее агентство Standard & Poor's: тогда рейтинг был понижен на одну ступень, с «AAA» до «AA+». Причиной этого также стало приближение государственного долга США к потолку и излишне затянувшиеся попытки конгрессменов и администрации президента договориться о его повышении.