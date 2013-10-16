JPMorgan заплатит еще 100 млн долл. властям США

JPMorgan Chase & Co. достигла соглашения с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Банк заплатит 100 млн долл. для урегулирования обвинений, связанных с делом "Лондонского кита".

Американский регулятор, как ожидается, может использовать свои новые полномочия, которые он получил в рамках закона Додда-Фрэнка, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В прошлом месяце представители JPMorgan рассказали, что получили уведомление от CFTC о том, что регулятор намеревался рекомендовать принудительные меры в отношении банка.

По данным New York Times, постановление регулятора может быть выпущено на этой неделе, и оно все же будет включать в себя некоторые нарушения со стороны банка, передают Вести.ru.

JPMorgan установил рекорд среди банков США по расходам на судебные разбирательства, сумма которых за пять лет с 2008 по 2013 гг. превысила 18 млрд долл. Банк уже был оштрафован властями США и Великобритании на сумму в 920 млн долл. по делу "Лондонского кита" Бруно Иксиля, действия которого нанесли ущерб в 6 млрд долл.