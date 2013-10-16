Власти Кипра ожидают менее значительного падения ВВП, чем прогнозируют кредиторы

Спад в экономике Кипра в нынешнем году будет менее глубоким, чем прогнозируют международные кредиторы. Об этом заявил министр финансов республики Харис Георгиадис в Лондоне на мероприятии, организованном кипрским агентством по привлечению инвестиций, передает ИТАР-ТАСС.

"Несмотря на все трудности и масштабы решений, которые мы приняли, дела у нас идут значительно лучше, чем ожидалось", - цитирует министра Кипрское информационное агентство. Предполагалось, что сокращение ВВП в 2013 году "составит около 9%, но я думаю, что этот показатель будет на уровне 7 %", уточнил Георгиадис. По его мнению, оценки правительства достаточно консервативны.

По словам главы Минфина, экономика страны находится "в фазе коррекции" после известных мартовских решений Еврогруппы об условиях выделения антикризисной стабилизационной помощи со стороны ЕС и МВФ в размере 10 млрд евро. Эти решения предусматривают ликвидацию второго по величине Кипрского народного банка и рекапитализацию самой крупной кредитной организации острова - Банка Кипра - за счет "стрижки" незастрахованных депозитов его вкладчиков. "Наше правительство учитывает интересы деловых кругов, выступает за проведение реформ и имеет четкий план действий, согласованный с "тройкой" (Еврокомиссия, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд), который мы претворяем в жизнь", - заявил Георгиадис.

Отвечая на вопросы журналистов относительно сроков отмены мер контроля за движением капитала (введены в марте после почти двухнедельной приостановки работы всего банковского сектора Кипра) министр заявил, что они (меры) уже были значительно смягчены. Он выразил надежду на то, что к концу года будут созданы условия, чтобы появилась "возможность снять ограничения на все банковские операции внутри страны, а также на проведение международных коммерческих транзакций". К тому времени, пояснил министр, Кипр проведет новую оценку ограничительных мер по переводу средств за рубеж для принятия дальнейших решений.

Георгиадис признал, что риск бегства капитала после снятия контроля сохраняется, и "именно поэтому правительство с осторожностью подходит к постепенному ослаблению ограничительных мер". Однако "реальная проблема, с которой сталкивается банковский сектор, это недостаток кредита", предупредил министр.